Seguici su

Basso BielleseCronaca

Incidente in rotonda: tampona un’auto e finisce fuori strada

Al volante c’era una donna di 87 anni

Pubblicato

14 secondi fa

il

Foto di repertorio

Momenti d’apprensione ieri mattina per una donna molto anziana rimasta coinvolta in un incidente in una rotonda a Cavaglià.

Incidente in rotonda, coinvolta un’automobilista di 87 anni. Soccorsa dal 118, ma sta bene

Al volante di una delle due vetture coinvolte nel sinistro, una Fiat Panda, c’era una donna di ben 87 anni. Anche per questo, dopo l’incidente, è intervenuto il 118. La pensionata non presentava ferite particolari, ma vista l’età avanzata è stata visitata dai sanitari.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è stato provocato da una mancata precedenza. La Panda avrebbe tamponato la Lancia Delta condotta da una 55enne di Viverone, per poi terminare la propria corsa fuori dalla sede stradale.

Oltre al personale sanitario, sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.