Incidente in rotonda: tampona un’auto e finisce fuori strada
Al volante c’era una donna di 87 anni
Momenti d’apprensione ieri mattina per una donna molto anziana rimasta coinvolta in un incidente in una rotonda a Cavaglià.
Al volante di una delle due vetture coinvolte nel sinistro, una Fiat Panda, c’era una donna di ben 87 anni. Anche per questo, dopo l’incidente, è intervenuto il 118. La pensionata non presentava ferite particolari, ma vista l’età avanzata è stata visitata dai sanitari.
L’incidente
Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è stato provocato da una mancata precedenza. La Panda avrebbe tamponato la Lancia Delta condotta da una 55enne di Viverone, per poi terminare la propria corsa fuori dalla sede stradale.
Oltre al personale sanitario, sul posto sono intervenuti i carabinieri.
