Biellese OrientaleCronaca
Nonna chiude la nipote fuori casa
Lite in famiglia, arrivano i carabinieri
Lite tra una nonna e sua nipote nel Biellese orientale per questioni private.
L’anziana non faceva entrare la nipote in casa. E questa ha chiamato i carabinieri. All’arrivo dei militari sul posto gli animi si sono placati e la situazione si è risolta senza ulteriori provvedimenti.
Immagine di repertorio
