Seguici su

BiellaCronaca

All’Esselunga di Biella arrivano polizia e carabinieri

Ieri una zuffa tra alcuni stranieri, un giovane è rimasto ferito.

Pubblicato

7 secondi fa

il

Tenta di buttarsi dal muraglione di via Cernaia. Due donne lo hanno notato vicino, troppo vicino, al parapetto che da via Carducci si affaccia su via Cernaia. 

Intervento dei carabinieri e della polizia ieri nella zona dell’Esselunga di Biella.

La prima chiamata era riferita a una zuffa tra alcuni cittadini di origine straniera. Sul posto è intervenuta la polizia. Qualche ora dopo altra chiamata, questa volta intervengono i carabinieri per un soggetto che insultava.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.