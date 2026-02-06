BiellaCronaca
All’Esselunga di Biella arrivano polizia e carabinieri
Ieri una zuffa tra alcuni stranieri, un giovane è rimasto ferito.
Intervento dei carabinieri e della polizia ieri nella zona dell’Esselunga di Biella.
La prima chiamata era riferita a una zuffa tra alcuni cittadini di origine straniera. Sul posto è intervenuta la polizia. Qualche ora dopo altra chiamata, questa volta intervengono i carabinieri per un soggetto che insultava.
