AttualitàBiella
Elezioni Provinciali Biella: spunta Paolo Gelone
Il sindaco di Candelo sarà candidato per il centro destra.
Elezioni Provinciali Biella: spunta Paolo Gelone
Spunta Paolo Gelone come candidato del centro-destra alle prossime elezioni provinciali di Biella. Era tra i papabili candidati e ora sembra che ormai ci sia la convergenza delle varie forze politiche sul suo nome.
Sfiderà l’attuale presidente Emanuele Ramella Pralungo del centrosinistra.
