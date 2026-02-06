Elezioni Provinciali Biella: spunta Paolo Gelone

Spunta Paolo Gelone come candidato del centro-destra alle prossime elezioni provinciali di Biella. Era tra i papabili candidati e ora sembra che ormai ci sia la convergenza delle varie forze politiche sul suo nome.

Sfiderà l’attuale presidente Emanuele Ramella Pralungo del centrosinistra.

