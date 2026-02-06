Film Impresa: nomination per il video biellese

Il video Il Biellese industriale, una storia meravigliosa di Michele Burgay realizzato da Deltanove srl per Unione Industriale Biellese in occasione dell’Assemblea Generale 2025, ? stato selezionato fra le nomination della quarta edizione del Premio Film Impresa, il progetto ideato e organizzato da Unindustria, con il supporto di Confindustria, dedicato al racconto audiovisivo dell’impresa e del lavoro attraverso il linguaggio del cinema.

Fra i 200 corti, cortissimi e documentari dell’impresa italiana candidati, il video biellese ? stato selezionato all’interno dell’area II&S – Innovation, Image & Sound. Le altre ree in cui si articola il concorso sono quella Narrativa e Documentaria, affiancate da sezioni speciali e programmi fuori concorso, che restituiscono un panorama ampio e articolato dei linguaggi con cui oggi le imprese scelgono di raccontarsi.

Scopri tutti i film in nomination e i fuori concorso della quarta edizione del Premio Film Impresa

Il video biellese

“Il Biellese, una storia meravigliosa” ? un viaggio visivo e narrativo che mostra cosa sarebbe il territorio biellese senza il cuore pulsante dell’industria. Il film si apre con un’incisiva sequenza ucronica: una Biella desolata, povera di servizi, opportunit? e sviluppo. Strade vuote, edifici mancanti, attivit? economiche ridotte all’osso, giovani costretti a partire. A osservare e documentare questo “non-luogo” c’? una troupe televisiva nazionale che sta realizzando uno speciale su Biella: le loro interviste restituiscono il ritratto di un territorio senza futuro.

Il punto di svolta arriva con la voce di una giovane imprenditrice: quel mondo non ? reale, ma la proiezione di ci? che il Biellese sarebbe stato senza industria. Il racconto ritorna alla realt? — luminosa, dinamica, produttiva — e la stessa troupe prosegue lo speciale dentro un ecosistema vivo di fabbriche, servizi, istruzione e cultura. Qui il film esplicita che il Biellese reale non ? perfetto: le sfide esistono. Ma molto ? stato fatto grazie alla cultura d’impresa, all’innovazione e alle competenze; e si pu? ancora fare insieme, rafforzando la sinergia tra imprese, istituzioni e comunit?.

Le testimonianze del Presidente e del Direttore dell’Unione Industriale Biellese sottolineano il ruolo dell’associazione come acceleratore di risultati per tutto il territorio. Le immagini di lavoro nell’associazione e nelle imprese, riprese dalla troupe, mostrano un sistema interconnesso che genera valore condiviso.

Nel finale, un attimo di ritorno alla Biella ucronica la dissolve per sempre: grazie a chi investe, lavora e innova, quel mondo “non ? mai esistito”. I protagonisti iniziali riappaiono nella loro veste reale — lavoratore, studente, imprenditrice — mentre lo speciale televisivo si chiude sul payoff: “Insieme creiamo valore”.

Il commento di Mario Sesti, direttore artistico del Premio

“Alla IV edizione, Premio Film Impresa, assiste ad una proposta di racconto, testimonianza, presa diretta, da parte delle imprese, che disegna un orizzonte sempre pi? ampio e ricco: dalla manifattura storica alla societ? sportiva, dalla cantieristica alla componentistica industriale, dal turismo al design, non c’? azienda che non senta il bisogno di raccontarsi in modo non convenzionale: ed ? proprio il cinema, ancora una volta, ad offrire la pi? ricca library di stile e storie”.

Le parole di Gianpaolo Letta, presidente del Premio

“Il Premio Film Impresa ? diventato negli anni un luogo di incontro reale tra cinema, industria e societ?. Un progetto che continua a crescere e che dimostra come il racconto audiovisivo possa essere uno strumento culturale capace di restituire il senso, il valore e la complessit? del fare impresa oggi”.

