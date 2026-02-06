Santhià, città di passaggio lungo la Via Francigena e custode di tradizioni più antiche di molti regni medievali, cambia volto non appena arriva il Carnevale. Le sue vie, di solito tranquille e ordinate, diventano un palcoscenico vivente: tamburi, colori, risate, costumi

artigianali e – inevitabilmente – fagioli. Sì, perché qui, dove il Carnevale è documentato già dall’XI secolo, la festa non è solo folklore: è un patrimonio che scorre nel sangue della città da quasi mille anni.

Il carnevale storico di Santhià: il programma

Dal 6 gennaio alle 20 febbraio 2026 si celebra l’edizione del Carnevale Storico di Santhià, il più antico del Piemonte, una tradizione così radicata che perfino nel 1430 i giovani dell’Abadia finirono multati… per aver portato in chiesa un asino vestito da prete. Un

episodio che racconta meglio di qualsiasi manuale cosa significhi, qui, lo “spirito carnevalesco”.

Il 10 febbraio è la sera del Gran Galà delle Maschere, quando vengono presentati i giovani

che interpreteranno Majutin dal Pampardù e Stevulin ’d la Plissera. Sono una coppia di

contadini appena sposati, simboli dell’affrancamento del popolo dalle vessazioni dei

signorotti locali. Per tre giorni comanderanno loro: un ribaltamento dei ruoli che da secoli

rende il Carnevale una parentesi in cui tutto può accadere. L’11 febbraio si accende la

nuova serata latino–reggaeton, un tocco di modernità per ricordare che la tradizione qui

non è mai statica.

Il 12 febbraio, con il tradizionale “Giòbia grass”, il Corso principale della città si trasforma

in un percorso enogastronomico, seguito da un concerto al Palacarvè. Il 13 febbraio è

dedicato ai giovani, protagonisti di una serata musicale ad alto ritmo.

Il 14 febbraio – San Valentino, ma soprattutto Santhià in festa – Majutin e Stevulin

ricevono dal Sindaco le chiavi della città e leggono il Proclama al Popolo davanti a una folla

entusiasta. La giornata prosegue con cortei, momenti popolari e un veglione mascherato

che celebra l’ingresso dei padroni della città.

Il 15 febbraio prende il via il Primo Corso Mascherato: maschere, bande, costumi

artigianali, gruppi storici e carri monumentali di cartapesta sfilano per le vie cittadine. È

una festa che coinvolge oltre 2.000 figuranti e un gigantesco Gianduja issato sul trono

della piazza. La sera, spettacolo pirotecnico e nuovo veglione: perché qui la stanchezza è un

concetto relativo.

Il 16 febbraio arriva il momento più atteso, quello che definisce l’identità stessa del

Carnevale: la Colossale Fagiuolata. Alle 5 del mattino i Pifferi svegliano l’intera città, 150

caldaie di rame vengono accese, 20.000 porzioni vengono preparate e – in meno di

mezz’ora – spariscono completamente. È un record gastronomico che nessun fast food

potrà mai eguagliare. E mentre i fagioli nutrono il corpo, la tradizione nutre l’anima: qui la

distribuzione gratuita del cibo è da secoli un simbolo contro la paura della fame, un gesto

di abbondanza collettiva tipico dei grandi carnevali europei. Il pomeriggio è dedicato ai

bambini con il Gran Ballo dei Bambini, mentre la sera la Sfilata Notturna illumina la città

per il Secondo Corso Mascherato.

Il 17 febbraio si aprono i “Giochi di Gianduja”: antiche sfide come corse nei sacchi, tiro alla

fune, rottura delle pignatte e altri giochi popolari animano le vie del centro. Alle 14.30 parte il Terzo Corso Mascherato con la proclamazione dei vincitori. Infine, quando il buio cala, arriva il momento più simbolico: il “Rogo del Babàciu”. Un pupazzo arde nel cuore della piazza, accompagnato da campane, musica e una monferrina finale che trasforma il congedo del Carnevale in un’ultima esplosione di festa.

Santhià saluta così il suo Carnevale 2026, confermando una verità tramandata da secoli: qui il Carnevale non si guarda, si vive. E chi lo vive torna a casa con un aneddoto, un sorriso e un dubbio irrisolto: ma come fanno a finire 20.000 porzioni di fagioli in mezz’ora?

