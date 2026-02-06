“Un ospedale piccolo ma con un cuore grande”. Con queste parole uno sciatore svedese ha ringraziato il personale del Pronto soccorso di Borgosesia, alle cui cure ha dovuto ricorrere in seguito a un infortunio sulle piste del comprensorio di Alagna.

Il grazie di uno sciatore svedese al Pronto soccorso di Borgosesia

La stagione sciistica in Valsesia è in pieno svolgimento e se ne accorge anche il Pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia, a cui sempre più spesso si rivolgono anche turisti stranieri, a volte provenienti anche da molto lontano.

È il caso di un turista svedese venuto a trascorrere alcuni giorni ad Alagna con le figlie.

Nei giorni scorsi, mentre si trovava sulle piste, è stato sorpreso da un forte vento e ha

quindi cercato riparo in un punto di ristoro, ma dirigendosi verso il locale, anche a causa

della visibilità ridotta, non si è accorto di un dislivello ed è caduto rovinosamente sulla

spalla destra infortunandosi. Soccorso dalle figlie, è poi approdato al Pronto soccorso

dell’ospedale Santi Pietro e Paolo per ricevere le cure del caso.

L'equipe medica durante le cure prestate si è anche tenuta in contatto con la moglie del

paziente, anch'essa medico, aggiornandola sui trattamenti effettuati. All’atto delle

dimissioni il turista svedese ha ringraziato sentitamente tutto lo staff, affermando che “il

piccolo ospedale aveva un grande cuore” e che si è sentito accolto e ben curato.

“Episodi come questo confermano che l’ospedale di Borgosesia rappresenta un

importante punto di riferimento anche per chi frequenta la Valsesia per motivi turistici, oltre

che per chi ci vive. Il potenziamento generale dei servizi e delle prestazioni, avviato a fine

2025, vuole essere una risposta concreta per tutti loro – commenta il Direttore generale

dell’ASL, Marco Ricci, che aggiunge – All’interno del Pronto soccorso c’è del personale

che parla inglese e francese. Anche questo fa parte dell’accoglienza ai pazienti, essendo

anch’esso un fattore importantissimo in ambito sanitario. Recentemente il Pronto soccorso

è stato ampliato con una nuova area attrezzata con 4 posti letto OBI (Osservazione bassa

intensità)”.

