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Chiusa la strada per il Barazzetto Vandorno

Inevitabili disagi per il traffico, automoblisti costretti a soluzioni alternative

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Chiusa la strada per il Barazzetto Vandorno. Inevitabili disagi per il traffico, automoblisti costretti a soluzioni alternative.

Chiusa la strada per il Barazzetto Vandorno

Sversamento di liquidi lungo appunto la strada che conduce a Barazzetto Vandorno, fino alla rotonda di via Ivrea. Sul posto la polizia locale, che ha provveduto a chiudere temporaneamente il tratto nella direzione della zona residenziale per consentire le operazioni di messa in sicurezza. La rotonda è invece percorribile.

Secondo le prime informazioni, la perdita sarebbe avvenuta da un mezzo in transito mentre stava percorrendo la discesa verso la parte pianeggiante. Si attende ora l’intervento degli specialisti per la pulizia della carreggiata e il ripristino della normale viabilità.

Inevitabili i disagi per la circolazione e gli automobilisti, costretti a cambiare itinerario.
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