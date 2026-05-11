Giovedì sera l’ItalVolley femminile a Biella. Alle 21 al Forum affronta la Francia in un test-match.

Giovedì sera l’ItalVolley femminile a Biella

La grande pallavolo sbarca nuovamente in città. Dopo la Final Four della Supercoppa maschile 2023, è tutto pronto per ospitare nientepopodimenoche la nazionale campione del mondo e olimpica in caric. Le azzurre di Julio Velasco affronteranno infatti al Forum (alle 21) la Francia nel primo dei BPER Test Match in programma questa settimana.

Una grande opportunità per gli appassionati di pallavolo, locali e non solo, e una nuova occasione per il territorio biellese di ospitare un evento sportivo di altissimo livello. I tagliandi per assistere alla gara sono acquistabili esclusivamente sulla piattaforma TicketOne, unico canale ufficiale autorizzato alla vendita. Sarà possibile seguire la gara in televisione, con la diretta trasmessa dalla Rai e da SkySport.

L’amichevole di domani e quella di venerdì a Novara, nuovamente con la Francia, saranno i momenti cuminanti del quinto collegiale della stagione 2026 per l’Italia femminile. Le giocatrici si sono radunate oggi al Centro Federale Pavesi di Milano, dove mantengono il quartier generale per tutta la settimana. A Biella fa tappa invece la nazionale francese, che arriverà domani e partirà solamente dopo la seconda partita.

Le convocate

Sono 15 azzurre convocate dal commissario tecnico Julio Velasco (mancano alcune delle big). Ecco l’elenco: Merit Adigwe (Imoco Volley); Ekaterina Antropova, Linda Nwakalor (Pallavolo Scandicci); Carlotta Cambi (Igor Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Giorgia Frosini, Francesca Scola (Volley Talmassons); Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo); Dalila Marchesini (Asd Altino); Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia); Stella Nervini, Ilaria Spirito (Chieri ‘76); Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze).

Ci sono eventi sportivi che vanno oltre il risultato. E l’amichevole tra Italia e Francia è uno di questi. Non è solo una partita: è l’occasione per vedere da vicino una squadra che, negli ultimi anni, ha saputo emozionare e unire un’intera nazione.

Le azzurre arrivano in città dopo aver scritto una pagina importante della storia recente dello sport azzurro. Con l’oro olimpico conquistato a Parigi nel 2024 e il titolo mondiale in Thailandia nel 2025. Traguardi che hanno fatto esultare milioni di persone, ma che soprattutto raccontano il valore di un gruppo costruito su lavoro, fiducia e spirito di squadra. Durante l’estate 2026 l’Italia sarà impegnata in altri due appuntamenti internazionali di grande prestigio. La Volleyball Nations League di giugno e luglio e il Campionato Europeo che partirà il 21 agosto.

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