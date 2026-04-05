Auto finisce fuori strada, conducente in ospedale.

Auto finisce fuori strada, conducente in ospedale

Incidente stradale nei giorni scorsi nel territorio comunale di Pray. Avrebbe coinvolto un solo veicolo.

Alla guida si trovava un automobilista che, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L’impatto ha reso necessario l’intervento dei soccorsi: il conducente è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e successivamente trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

L’intervento dei vigili del fuoco di Ponzone

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Ponzone, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per eventuali passanti.

Presenti inoltre i carabinieri, impegnati nei rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Lo riporta Notizia Oggi

Foto d’archivio

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