Auto contromano sulla superstrada: paura nella notte allo svincolo di Masserano. L’allarme lanciato da alcuni automobilisti allo svincolo di Masserano.

Auto contromano sulla superstrada

E’ successo sabato sera. Sono state svariate le segnalazioni al centralino del 112 per la presenza di un veicolo che procedeva appunto contromano sulla carreggiata in direzione Biella. Le pattuglie dei carabinieri si sono attivate per intercettare l’auto indicata, ma una volta raggiunto il tratto segnalato il mezzo non è stato più rintracciato.

Le verifiche si sono concentrate nella zona, ma nonostante i controlli effettuati poco dopo la chiamata, dell’auto non è stata trovata traccia. Resta quindi il dubbio che il conducente abbia invertito nuovamente la marcia oppure abbia lasciato la superstrada prima dell’arrivo delle pattuglie.

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