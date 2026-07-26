Cronaca
Auto centra un tubo: paura per una fuga di gas
Necessario l’intervento dei vigili del fuoco dopo un incidente a Masserano
Auto centra un tubo: paura per una fuga di gas. Momenti di apprensione nei giorni scorsi a Masserano, necessario l’intervento dei vigili del fuoco.
Auto centra un tubo
L’allarme è scattato poco dopo l’incidente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della squadra di Biella, affiancati dai carabinieri per gli accertamenti di competenza.
La priorità è stata mettere in sicurezza l’area, evitando che la fuoriuscita creasse potenziali pericoli. E il lavoro dei pompieri, rapido e preciso, ha permesso di risolvere l’emergenza in poco tempo e senza ulteriori problematiche.
Contemporanemante i carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento non risultano conseguenze per le persone coinvolte.
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