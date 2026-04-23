Arrestati mentre rubavano sui tetti del cimitero di Gaglianico. Manette ai polsi per due uomini residenti fuori provincia.

Arrestati mentre rubavano sui tetti del cimitero di Gaglianico

I militari di Biella e Salussola hanno sventato la scorsa notte un tentativo di furto appunto al cimitero del paese.

L’operazione è partita poco prima delle 4 dopo la segnalazione di movimenti sospetti in zona da parte di un cittadino. I militari si sono accorti che il cancelli d’ingresso del cimitero era stato forzato. Sono dunque entrati e hanno notato un uomo che cercava di nascondersi tra i rami di una siepe, mentre svariate lastre di rame erano state rimosse e accatastate. Sono dunque saliti sui tetti di alcune cappelle gentilizie e hanno visto una seconda persona tentare la fuga. Entrambi sono stati subito fermati.

E’ stata poi rinvenuta una borsa contenente il necessario per il furto. Complessivamente sono stati recuperi 450 chilogrammi di rame. Molte lastre erano già piegate, pronte per essere caricate su due messi parcheggiati all’ingresso.

L’arresto

I due soggetti, un 47enne di Pavia e un 29enne di Novara entrambi con precedenti specifici, sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato.

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