Ancora tensione in carcere: aggredito un agente della polizia penitenziaria. Il grave episodio di violenza è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 22 aprile.

Ancora tensione in carcere: aggredito un agente

Protagonista in negativo della vicenda un detenuto di nazionalità italiana. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo in precedenza aveva provveduto a oscurare alcune telecamere di sorveglianza situate nell’atrio del piano dove si trova la sua cella. In un secondo momento ha bloccato l’ascensore della sezione.

La situazione è poi degenerata, sfociando in una cruenta colluttazione ch ha coinvolto appunto un agente della polizia penitenziaria in servizio nella struttura di via Dei Tigli. Pare che lo stesso agente sia stato letteralmente aggredito dal malvivente. E pare anche che già al mattino il detenuto avesse dato in escandescenza.

L’agente ha riportato alcune lesioni ed è stato subito curato dal personale sanitario dell’infermeria dell’istituto.

LEGGI ANCHE: Bimbo morto a 7 mesi per maltrattamenti: i genitori in carcere

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook