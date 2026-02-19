Adescato su una app di incontri, aggredito e derubato. Al momento dell’incontro la vittima si è vista puntare addosso una pistola.

Lo avrebbe conosciuto tramite una applicazione di appuntamenti per uomini e attirato con la promessa di un incontro. Per poi minacciarlo con una pistola e costringerlo a prelevare denaro al bancomat. A pochi giorni dai fatti, avvenuti sabato 31 gennaio, i carabinieri di Novara hanno identificato e denunciato per rapina aggravata un 31enne di Galliate, già noto alle forze dell’ordine.

La vittima è un uomo di 37 anni. Dopo uno scambio di messaggi, aveva raggiunto Galliate per l’appuntamento. Una volta arrivato, però, la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Sotto la minaccia di un’arma – una pistola giocattolo – l’uomo sarebbe stato costretto a recarsi allo sportello bancomat di una banca per prelevare.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 37enne avrebbe effettuato un primo prelievo da 50 euro, ma si sarebbe rifiutato di ritirare ulteriore denaro. A quel punto l’aggressore avrebbe reagito con violenza, colpendolo con pugni e calci. Soccorso da alcuni passanti, la vittima ha riportato la frattura del naso, con una prognosi di 20 giorni.

Determinanti le telecamere

Determinanti per risalire al responsabile sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza e quelle installate dall’istituto bancario. Oltre al racconto dettagliato fornito dalla vittima, che ha permesso di ricostruire con precisione il tragitto.

Gli accertamenti hanno portato i militari a concentrare l’attenzione su un uomo di già conosciuto. Un elemento che avrebbe facilitato le indagini è stato il luogo dell’incontro: l’abitazione per l’appuntamento risulterebbe infatti essere proprio quella di residenza dell’indagato.

Dopo alcuni giorni, durante i quali l’uomo non è stato trovato in casa, i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e a procedere con una perquisizione. All’interno dell’appartamento è stata recuperata e sequestrata la pistola giocattolo. L’aggressore è stato quindi denunciato per rapina aggravata.

