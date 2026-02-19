Seguici su

CircondarioCronaca

Principio d’incendio su un mezzo Seab: intervengono i vigili del fuoco – FOTO

Intervento sulla strada Trossi. Pompieri in azione anche in via Montegrappa, sempre a Gaglianico, e a Zimone

Pubblicato

59 secondi fa

il

Principio d’incendio su un mezzo Seab: intervengono i vigili del fuoco - FOTO

Questa mattina, giovedì 19 febbraio, nel giro di due ore i Vigili del Fuoco di Biella sono stati impegnati per tre incendi.

Gaglianico, strada Trossi

Il primo, alle 6 lungo via Cavour, a Gaglianico, ha visto il principio d’incendio di un mezzo pesante. Arrivati sul posto, però, hanno solo verificato e messo in sicurezza il mezzo grazie alla prontezza dell’autista, che aveva già provveduto allo spegnimento delle fiamme tramite un estintore.

 

Gaglianico, via Montegrappa

Il secondo, alle 7:35, sempre a Gaglianico in via Montegrappa per l’incendio di un materasso.
L’intervento è ancora in atto e sul posto si è recato anche il Nucleo NIA (Nucleo Investigativo Antincendi).

Zimone

Il terzo, poco dopo le 8: la squadra sta operando a Zimone per un incendio alla canna fumaria.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.