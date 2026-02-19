CircondarioCronaca
Principio d’incendio su un mezzo Seab: intervengono i vigili del fuoco – FOTO
Intervento sulla strada Trossi. Pompieri in azione anche in via Montegrappa, sempre a Gaglianico, e a Zimone
Questa mattina, giovedì 19 febbraio, nel giro di due ore i Vigili del Fuoco di Biella sono stati impegnati per tre incendi.
Gaglianico, strada Trossi
Il primo, alle 6 lungo via Cavour, a Gaglianico, ha visto il principio d’incendio di un mezzo pesante. Arrivati sul posto, però, hanno solo verificato e messo in sicurezza il mezzo grazie alla prontezza dell’autista, che aveva già provveduto allo spegnimento delle fiamme tramite un estintore.
Gaglianico, via Montegrappa
Il secondo, alle 7:35, sempre a Gaglianico in via Montegrappa per l’incendio di un materasso.
L’intervento è ancora in atto e sul posto si è recato anche il Nucleo NIA (Nucleo Investigativo Antincendi).
Zimone
Il terzo, poco dopo le 8: la squadra sta operando a Zimone per un incendio alla canna fumaria.
