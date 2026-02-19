Seguici su

CircondarioCronaca

Baraggia in fiamme, vasto incendio domato dopo diverse ore d’intervento

Sarebbero 150 gli ettari di terreno divorati dal rogo

Pubblicato

6 secondi fa

il

Baraggia in fiamme, vasto incendio domato dopo diverse ore d'intervento

Baraggia in fiamme, vasto incendio domato dopo diverse ore d’intervento.

Baraggia in fiamme, vasto incendio domato dopo diverse ore d’intervento

L’incendio divampato nella tarda mattinata di ieri, 18 febbraio, in Baraggia è stato spento. Secondo le prime stime, il rogo avrebbe interessato circa 150 ettari di terreno. LEGGI ANCHE: Brucia la Baraggia, colonna di fumo ben visibile a distanza

L’intervento è stato lungo: per ore  i Vigili del fuoco con una squadra di terra e un DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento), circa una ventina di unità dei volontari AIB e l’elicottero hanno operato per contenere il rogo e successivamente per bonificare l’area colpita.

Restano da chiarire le cause, su cui sono in corso gli accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri Forestali, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’accaduto.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.