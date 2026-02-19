Baraggia in fiamme, vasto incendio domato dopo diverse ore d’intervento.

Baraggia in fiamme, vasto incendio domato dopo diverse ore d’intervento

L’incendio divampato nella tarda mattinata di ieri, 18 febbraio, in Baraggia è stato spento. Secondo le prime stime, il rogo avrebbe interessato circa 150 ettari di terreno. LEGGI ANCHE: Brucia la Baraggia, colonna di fumo ben visibile a distanza

L’intervento è stato lungo: per ore i Vigili del fuoco con una squadra di terra e un DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento), circa una ventina di unità dei volontari AIB e l’elicottero hanno operato per contenere il rogo e successivamente per bonificare l’area colpita.

Restano da chiarire le cause, su cui sono in corso gli accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri Forestali, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’accaduto.

