Brucia la Baraggia, colonna di fumo ben visibile a distanza
L’incendio sarebbe piuttosto vasto. Sul posto al lavoro Vigili del Fuoco, Carabinieri, Carabinieri forestali e volontari dell’Antincendio Boschivo
Questa mattina nell’area della Baraggia, tra Benna e Massazza, è divampato un incendio. A notare per primi quanto stava accadendo sono stati alcuni residenti, che hanno visto una consistente colonna di fumo alzarsi dalla vegetazione e hanno immediatamente dato l’allarme.
Sul posto sono confluite diverse squadre: Vigili del Fuoco, Carabinieri, Carabinieri forestali e volontari dell’Antincendio Boschivo, al lavoro per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.
Dai primi riscontri il rogo avrebbe coinvolto un’area piuttosto ampia, rendendo necessario un intervento coordinato.
Immagine di repertorio
