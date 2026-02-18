Brucia la Baraggia, colonna di fumo ben visibile a distanza.

Questa mattina nell’area della Baraggia, tra Benna e Massazza, è divampato un incendio. A notare per primi quanto stava accadendo sono stati alcuni residenti, che hanno visto una consistente colonna di fumo alzarsi dalla vegetazione e hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono confluite diverse squadre: Vigili del Fuoco, Carabinieri, Carabinieri forestali e volontari dell’Antincendio Boschivo, al lavoro per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Dai primi riscontri il rogo avrebbe coinvolto un’area piuttosto ampia, rendendo necessario un intervento coordinato.

