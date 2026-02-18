Seguici su

“Vogliamo immaginarla accanto alla Madonna col suo soddisfatto sorriso”

“Gli Amici di San Clemente” ricordano Anna Miglietti, co-fondatrice del Comitato

Pubblicato

31 secondi fa

il

“Gli Amici di San Clemente” piangono la perdita della co-fondatrice del Comitato, Anna Miglietti, attiva e convinta sostenitrice dell’obbiettivo primario per cui era stato costituito, del restauro del trecentesco affresco della “Madonna del latte” del Santuario occhieppese, che nel 1500 ha dispensato guarigioni inspiegabili dalla medicina del tempo.

La ricordiamo entusiasta e radiosa come un mese fa, quando il Comitato ha raggiunto l’obbiettivo, raccogliendo i fondi necessari e sufficienti al restauro, che sono stati vincolati al pagamento della fattura della ditta restauratrice interpellata.
Vogliamo immaginarla ora, accanto alla vera Madonna, col suo soddisfatto sorriso.
Il presidente del Comitato ” Gli Amici di San Clemente”, Flavio Frassati
