Seguici su

CronacaValli Mosso e Sessera

Incidente a Valle San Nicolao: 37enne soccorso

L’allarme lanciato dagli avventori del circolo

Pubblicato

3 minuti fa

il

fa retromarcia e schiaccia la nonna

Incidente a Valle San Nicolao: 37enne soccorso.

Sinistro a Valle San Nicolao in frazione Polto nel pomeriggio di martedì 17 febbraio. L’auto condotta da un uomo di 37 anni è finita contro un muretto. A dare l’allarme sono state alcune persone presenti al circolo vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’automobilista dalla vettura e affidato alle cure del 118.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.