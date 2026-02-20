CronacaValli Mosso e Sessera
Incidente a Valle San Nicolao: 37enne soccorso
L’allarme lanciato dagli avventori del circolo
Incidente a Valle San Nicolao: 37enne soccorso.
Sinistro a Valle San Nicolao in frazione Polto nel pomeriggio di martedì 17 febbraio. L’auto condotta da un uomo di 37 anni è finita contro un muretto. A dare l’allarme sono state alcune persone presenti al circolo vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’automobilista dalla vettura e affidato alle cure del 118.
