Incidente a Valle San Nicolao: 37enne soccorso.

Sinistro a Valle San Nicolao in frazione Polto nel pomeriggio di martedì 17 febbraio. L’auto condotta da un uomo di 37 anni è finita contro un muretto. A dare l’allarme sono state alcune persone presenti al circolo vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’automobilista dalla vettura e affidato alle cure del 118.

