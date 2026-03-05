Seguici su

Oggi l’ultimo saluto a Gabriella Zanone

Il marito: «Ciao mia piccola, grande Lella, hai lasciato un vuoto incolmabile… »

16 minuti fa

E’ in programma per oggi alle 15 a Mottalciata il funerale di Gabriella Zanone.

Dopo quindici giorni trascorsi in Rianimazione, si è arreso il cuore grande di Gabriella Zanone. La 71enne è morta lunedì pomeriggio all’Ospedale degli Infermi di Biella, dove era ricoverata da un paio di settimane in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni. Ad annunciarne la scomparsa sono stati i suoi affetti più cari: il marito Gianni Guarco, il figlio Fabio, l’amata nipote Giulia e la sorella Nicoletta.

Gabriella era molto conosciuta non solo a Mottalciata, dove viveva, ma in tutto il Cossatese, un po’ per la lunga esperienza lavorativa nel settore tessile, ma anche per il suo contributo nel mondo del volontariato. Da anni, infatti, dava una mano al canile di Cossato.
«Amava non solo i nostri tre cani e quelli del canile, ma tutti gli animali – la ricorda il marito senza riuscire a trattenere le lacrime -. Proprio per questo a un certo punto, per una questione etica, aveva anche deciso di smettere di mangiare carne».

Oltre agli animali, però per lei erano fondamentali le persone: «Ha dedicato la sua vita alla famiglia e a nostra nipote Giulia, che amava più di ogni altra cosa al mondo – continua il coniuge -, ma era una persona dal cuore grande, non si tirava mai indietro quando c’era da aiutare qualcuno. Era una donna solare e diretta, non era fatta per la diplomazia e il bigottismo».

Annunciando la sua scomparsa, l’uomo le ha dedicato bellissime parole anche su Facebook: «La vita… la morte… sono collegate da un filo sottile. Tutti sappiamo che prima o poi quel filo arriva all’altro capo, ma la cosa peggiore è vedere che questo avvenga all’amore della tua vita. Non puoi fare nulla. Ti senti impotente e arrabbiato con te stesso e con il destino… beffardo e malefico… Ma non serve, ti ritrovi solo, con il cuore colmo di lacrime e il cervello colmo di ricordi… Ciao mia piccola grande Lella, hai lasciato un vuoto incolmabile… Aspettami perché un giorno saremo di nuovo insieme e questa volta sarà per sempre. Non ci saranno morte e malattie, soltanto amore vero e profondo».
I familiari e gli amici diranno addio a Gabriella Zanone oggi pomeriggio alle 15, nella chiesa Beata Vergine del Carmine di Mottalciata.

