Colpito da un ramo mentre taglia una pianta

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di mercoledì 4 marzo, nei boschi di Ponzone, frazione del comune di Valdilana, dove un uomo è rimasto ferito durante alcuni lavori di taglio.

Le informazioni sono ancora parziali, ma secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato colpito da un ramo mentre era impegnato ad abbattere una pianta. E l’impatto gli avrebbe provocato traumi tali da rendere necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

L’arrivo dei soccorritori

La chiamata al numero unico per le emergenze ha fatto scattare la macchina dei soccorsi: sul posto sono arrivati in breve tempo i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del Comando di Biella, con il supporto del distaccamento di Ponzone. Le operazioni si sono rivelate non facili anche per la zona impervia in cui si è verificato l’incidente.

Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato immobilizzato e sistemato su un toboga, la barella utilizzata per il trasporto in ambienti boschivi e su terreni difficili. Una volta raggiunto un punto idoneo all’atterraggio, l’uomo è stato affidato all’équipe dell’elisoccorso, che lo ha trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e cure. Lo riporta Notizia Oggi

Al momento non sono state rese note le condizioni di salute del ferito. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Foto d’archivio

