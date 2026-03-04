Rubano nella casa dei genitori deceduti

Ignoti nei giorni scorsi si sarebbero introdotti in una casa di Biella. L’immobile risulta essere disabitato in quanto gli ultimi proprietari sono deceduti. A dare l’allarme è stata la figlia.

I malviventi si sarebbero introdotti forzando una porta, avrebbero messo sottosopra la casa senza asportare nulla.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook