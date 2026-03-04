Seguici su

Rubano nella casa dei genitori deceduti

La casa è disabitata

ladri in azione in tutto il biellese

Ignoti nei giorni scorsi si sarebbero introdotti in una casa di Biella. L’immobile risulta essere disabitato in quanto gli ultimi proprietari sono deceduti. A dare l’allarme è stata la figlia.

I malviventi si sarebbero introdotti forzando una porta, avrebbero messo sottosopra la casa senza asportare nulla.

