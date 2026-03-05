Ancora tante nuvole nei cieli del Biellese. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 5 marzo, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Ancora tante nuvole nei cieli del Biellese

La notte si presenta con nubi sparse e una copertura nuvolosa che raggiunge il 39%. Le temperature si attestano intorno ai 9°C, con una leggera diminuzione che porta i valori a circa 8,2°C verso le prime luci dell’alba. La velocità del vento è moderata, oscillando tra i 3 e i 4 km/h, proveniente principalmente da Nord.

Al mattino, il cielo è coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature salgono progressivamente, raggiungendo circa 14°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenta, toccando punte di 12,8 km/h, sempre da Nord-Est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimangono stabili, con cielo coperto e temperature che si stabilizzano attorno ai 14°C. La velocità del vento si mantiene su valori simili a quelli della mattina, con raffiche che possono arrivare fino a 15 km/h.

Infine, la sera porta un ulteriore abbassamento delle temperature, che scendono fino a circa 11°C. Il cielo continua a rimanere coperto, con una copertura nuvolosa costante. La velocità del vento cala, portandosi intorno ai 5 km/h.

In sintesi, il meteo si presenta prevalentemente coperto, con temperature miti e una leggera ventilazione.

