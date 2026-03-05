Raccolta fondi per il restauro del sipario del teatro Sociale

Il Comune di Biella con Art Bonus lancia una nuova iniziativa rivolta a cittadini, imprese e associazioni per sostenere il restauro del sipario storico del Teatro Sociale Villani, opera di grande valore artistico e identitario per la città.

Il sipario, realizzato alla fine del XIX secolo su tela di 70 mq e raffigurante Pietro Micca nel gesto eroico di accendere le micce durante l’assedio di Torino del 1706, è un patrimonio culturale di eccezionale importanza e simbolo di eroismo biellese.

Che cos’è il progetto di restauro

L’intervento sul sipario prevede la pulitura del film pittorico, il consolidamento del tessuto, il risanamento delle cuciture e della foderatura, attualmente in fase di conservazione conservativa.

L’intervento di restauro è già in corso e la raccolta fondi mira a coprire l’importo di 53.680,00 €.

Sostieni il restauro con Art Bonus

La campagna di raccolta fondi è attiva tramite Art Bonus, l’incentivo fiscale del Ministero della Cultura che consente a chi effettua una erogazione liberale in favore del patrimonio culturale pubblico di ottenere un credito d’imposta pari al 65 % dell’importo donato. L’Art Bonus è applicabile sia alle persone fisiche sia alle imprese, secondo la normativa nazionale.

Anche donazioni minime (es. 5–10 €) sono importanti: tanti piccoli contributi insieme permettono di raggiungere l’obiettivo e restituire splendore a un’opera che ricorda chi siamo stati e chi possiamo continuare a essere.

Come partecipare

Per partecipare alla raccolta fondi Art Bonus per il restauro del sipario storico del Teatro Sociale Villani:

• effettua un bonifico bancario intestato a Comune di Biella IBAN: IT60Y0200822310000104156509

• indica nella causale: Art Bonus – Comune di Biella – Sipario storico Teatro Sociale di Biella

Tutti i dettagli sull’intervento, sulle modalità di adesione e sulla normativa Art Bonus sono disponibili sulla pagina ufficiale del progetto su ArtBonus.gov.it.

