Seguici su

AttualitàBiella

Gedi cede La Stampa al gruppo Sae

Svolta storica

Pubblicato

16 secondi fa

il

la stampa in vendita

Gedi cede ‘La Stampa’ al gruppo Sae. È  il lancio della agenzia AGI  – Il gruppo Gedi e il gruppo Sae hanno firmato il contratto preliminare di cessione a quest’ultimo de La Stampa. La cessione – si legge in una nota congiunta – comprende anche le testate collegate, le attivita’ digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonche’ le attivita’ di staff e di supporto alla redazione. L’acquisizione avverra’ attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal gruppo Sae, nel quale si prevede anche l’ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest. “L’esperienza maturata dal gruppo Sae, che opera nei settori dell’informazione e dei servizi di comunicazione a livello nazionale, costituisce una solida base per la realizzazione di un progetto editoriale sostenibile e di lungo termine. Il progetto mira a garantire continuita’ nel posizionamento storico della testata, preservandone l’indipendenza editoriale e il profondo legame con il suo territorio”, prosegua la nota. Il perfezionamento dell’operazione e’ previsto entro il primo semestre del 2026. La cessione e’ subordinata all’espletamento delle usuali procedure sindacali e burocratiche previste dalla legge. (AGI)Dan 041118 MAR 26 NNNN

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.