“C’è un’auto che viaggia contromano lungo la superstrada”

L’allarme è stato lanciato da un automobilista

6 minuti fa

L’allarme è stato lanciato martedì da un automobilista

Segnalata nei giorni scorsi una Polo contromano lungo la superstrada.

“Auto contromano lungo la superstrada”

Segnalata una Polo che viaggia contromano in superstrada. L’allarme è stato lanciato martedì da un automobilista che avrebbe notato l’auto imboccare la super in senso opposto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma non hanno trovato alcuna vettura.

Forse l’automobilista, accortosi dello sbaglio, aveva svoltato nel verso giusto.

Immagine di repertorio

 

