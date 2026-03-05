CircondarioCronaca
“C’è un’auto che viaggia contromano lungo la superstrada”
L’allarme è stato lanciato da un automobilista
Segnalata nei giorni scorsi una Polo contromano lungo la superstrada.
“Auto contromano lungo la superstrada”
Segnalata una Polo che viaggia contromano in superstrada. L’allarme è stato lanciato martedì da un automobilista che avrebbe notato l’auto imboccare la super in senso opposto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma non hanno trovato alcuna vettura.
Forse l’automobilista, accortosi dello sbaglio, aveva svoltato nel verso giusto.
Immagine di repertorio
