Durante la prima domenica del mese la squadra di nuoto pinnato dello Sport Club Pralino è stata impegnata in due differenti competizioni.

Successi nel nuoto pinnato per lo Sport club Pralino

A Sondrio, gli atleti capitanati da Monica Facelli, hanno preso parte al trofeo delle Alpi, portando a casa innumerevoli medaglie. Barbera Sofia è argento nei 50 m e nei 100 m pinne; Emma Pedracini è argento nei 200 m pinne, bronzo nei 50 m pinne e legno nei 100 m pinne; Debernardi Elena è terza nei 200 m pinne, quarta nei 100 m pinne e quinta nei 50 m pinne; Chiariac Valeria è bronzo nei 200 metri pinne, quinta nei 50 m pinne e quarta nei 100 metri pinne;Barbera Giada è nona nei 50 m pinne, sesta nei 100 m pinne e quarta nei 200 m pinne; Ferrari Luna è terza nei 200 m pinne e quinta nei 50 e 100 m pinne; Ronchini Viola è seconda nei 200 m pinne, nona nei 100 m pinne e decima nei 50 m pinne;per la categoria master, Pellerei Mariella si posiziona prima nei 100 m pinne e seconda nei 50 metri pinne. Per la categoria maschile, Comparone Andrea è oro nei 50 e 100 mt pinne; Ercoli Francesco strappa due argenti nei 50 e 100 m pinne; Mono Cesare si posiziona sesto nei 50 m pinne, ottavo nei 100 m pinne e settimo nei 200 m pinne; Lamarca Riccardo è secondo nei 100 m pinne, ottavo nei 50 m pinne e quarto nei 200 m pinne; Meloni Alessandro è argento nei 50 e 100 m pinne; Compagnucci Matteo è terzo nei 100 m pinne e sesto nei 50 m pinne; infine, per la categoria master, Cavaggion Roberto è primo nei 100 m pinne e quarto nei 50 m pinne. La società si classifica quinta nella classifica generale del trofeo.

Parallelamente, a Torino gli atleti di Melissa Savioli, Valentina Basso ed Emiliano Zanella hanno preso parte alla competizione Fipsas Day. Brilla Huynh Rebecca che è prima nei 50 pinne, 50 m mono di gomma e 100 m pinne;Sophia Zecchini strappa tre ori nei 50, 100 e 400 m pinne; Camilla Mastromauro è prima nei 400 m mono, seconda nei 100 m mono e terza nei 50 m mono. Per il settore maschile è Zecchini Raphael ad ottenere meglio strappando un oro nei 50 m pinne. Buoni risultati anche per Pellicane Gaia, Cossar Eleonora, Finetto Sofia, Mattea Sofia, Scaiola Mia Luna, Loro Bianca e Beatrice Vallotto, che migliorano i loro personali e continuano gli allenamenti in vista delle prossime competizioni.

Prossimo appuntamento: campionati italiani estivi assoluti che si terranno il 13,14,15 febbraio presso la Piscina Olimpica di Lignano Sabbiadoro.

