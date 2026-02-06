Seguici su

Furto in due alloggi: i ladri rimangono a mani vuote

Fratelli discutono per questioni di terreni, interviene il 112

Colpi ieri nel Biellese in alloggi. A Villanova Biellese i malviventi sono entrati in un alloggio usato come seconda casa. Non hanno però portato via nulla.

Altro intervento dei carabinieri a Candelo per un furto. Ma si trattava di un immobile in via di ristrutturazione e privo di mobili.

