Scontro tra due auto a Candelo, un’intera famiglia al pronto soccorso

Un’intera famiglia accompagnata all’ospedale dopo lo scontro tra due auto avvenuto ieri sera a Candelo.

Scontro tra due auto: papà, mamma e due bambini al pronto soccorso, ma non sono gravi

Su una delle due auto coinvolte nell’incidente verificatosi intorno alle 23,30, infatti, viaggiavano papà, mamma e due bambini residenti in paese. Tutti e quattro sono stati soccorsi dal 118 e accompagnati all’ospedale per precauzione, ma fortunatamente nessuno era ferito in modo grave.

L’incidente

Secondo la prima ricostruzione, l’incidente ha visto coinvolte una Hyundai, guidata da una donna di 25 anni di Candelo, e una Kia Sportage, sulla quale viaggiavano il conducente, un uomo di 45 anni, e tutta la sua famiglia, vale a dire la moglie e due figli piccoli.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118, che hanno assistito tutte le persone coinvolte nello scontro.

Presenti anche i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook