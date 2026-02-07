Basso BielleseCronaca
Gli rubano le targhe dell’auto parcheggiata vicino alla stazione
Brutta sorpresa per un uomo di Verrone che aveva lasciato l’auto parcheggiata a Santhià per via di una trasferta di lavoro
Brutta sorpresa per un uomo residente a Verrone: al rientro a casa si è accorto che ignoti avevano rubato entrambe le targhe dell’auto, quella anteriore e quella posteriore. Il furto, però, non è avvenuto a Verrone, ma a Santhià, dove la vettura era stata lasciata parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria.
L’uomo aveva parcheggiato l’auto vicino alla stazione di Santhià per alcuni giorni, in occasione di una trasferta lavorativa fuori provincia. Solo una volta rientrato a Verrone, dopo aver ripreso il mezzo, si è accorto della scomparsa delle targhe.
Immediatamente è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine.
Indagini dei carabinieri
Sul caso stanno ora indagando i carabinieri, che hanno raccolto la segnalazione e avviato gli accertamenti. Le targhe rubate sono state inserite nella banca dati delle forze dell’ordine, così da consentirne la ricerca e provare a prevenire eventuali utilizzi illeciti, come truffe o reati commessi con veicoli “clonati”.
