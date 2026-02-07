Seguici su

Basso BielleseCronaca

Gli rubano le targhe dell’auto parcheggiata vicino alla stazione

Brutta sorpresa per un uomo di Verrone che aveva lasciato l’auto parcheggiata a Santhià per via di una trasferta di lavoro

targhe
Immagine generata da IA

Brutta sorpresa per un uomo residente a Verrone: al rientro a casa si è accorto che ignoti avevano rubato entrambe le targhe dell’auto, quella anteriore e quella posteriore. Il furto, però, non è avvenuto a Verrone, ma a Santhià, dove la vettura era stata lasciata parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria.

Lascia l’auto parcheggiata per qualche giorno durante una trasferta di lavoro e gli rubano le targhe

L’uomo aveva parcheggiato l’auto vicino alla stazione di Santhià per alcuni giorni, in occasione di una trasferta lavorativa fuori provincia. Solo una volta rientrato a Verrone, dopo aver ripreso il mezzo, si è accorto della scomparsa delle targhe.

Immediatamente è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine.

Indagini dei carabinieri

Sul caso stanno ora indagando i carabinieri, che hanno raccolto la segnalazione e avviato gli accertamenti. Le targhe rubate sono state inserite nella banca dati delle forze dell’ordine, così da consentirne la ricerca e provare a prevenire eventuali utilizzi illeciti, come truffe o reati commessi con veicoli “clonati”.

