Seguici su

CossateseCronaca

Bus Atap finisce fuori strada lungo la provinciale

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito

Pubblicato

11 secondi fa

il

Incidente a Castelletto Cervo nel tardo pomeriggio di ieri: un bus Atap è finito fuori strada mentre percorreva la provinciale 315.

Bus Atap fuori strada

Momenti di apprensione di apprensione verso le 18 di ieri, quando alcuni passanti hanno segnalato al 112 la presenza di un autobus Atap finito fuori strada lungo la provinciale 315.

L’episodio si è verificato nel tratto compreso tra l’uscita della superstrada e la sede Mondoffice, un’area particolarmente trafficata nelle ore di punta.

Nessun altro veicolo coinvolto e nessun ferito

Dai primi accertamenti è emerso che il bus era uscito di strada in modo autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che ha provveduto ai rilievi e alla messa in sicurezza dell’area, ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Contestualmente sono stati contattati gli uffici incaricati per organizzare le operazioni di recupero del mezzo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.