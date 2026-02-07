Bus Atap finisce fuori strada lungo la provinciale

Incidente a Castelletto Cervo nel tardo pomeriggio di ieri: un bus Atap è finito fuori strada mentre percorreva la provinciale 315.

Bus Atap fuori strada

Momenti di apprensione di apprensione verso le 18 di ieri, quando alcuni passanti hanno segnalato al 112 la presenza di un autobus Atap finito fuori strada lungo la provinciale 315.

L’episodio si è verificato nel tratto compreso tra l’uscita della superstrada e la sede Mondoffice, un’area particolarmente trafficata nelle ore di punta.

Nessun altro veicolo coinvolto e nessun ferito

Dai primi accertamenti è emerso che il bus era uscito di strada in modo autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che ha provveduto ai rilievi e alla messa in sicurezza dell’area, ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Contestualmente sono stati contattati gli uffici incaricati per organizzare le operazioni di recupero del mezzo.

