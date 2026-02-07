“C’è un maiale in strada, ho paura di essere aggredita”

Curioso intervento dei carabinieri nella giornata di giovedì nel Biellese: un maiale era sfuggito al controllo del proprietario e vagava in strada, una donna temeva di essere aggredita.

Maiale in strada, una donna spaventata chiama il 112

La richiesta di intervento al 112 è giunta poco dopo le 19,30 da una donna. Preoccupata, ha raccontato cosa stava succedendo, spiegando che temeva di essere aggredita dal suino che vagava in libertà.

La situazione è rientrata poco dopo. Venuto a conoscenza di quanto accaduto, il legittimo proprietario del maiale lo ha recuperato e ricondotto all’interno del cortile.

