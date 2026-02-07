Seguici su

CircondarioCronaca

Ronco piange Giorgio Dotto, aveva solo 53 anni

Lunedì verrà celebrato il funerale

Pubblicato

19 minuti fa

il

Ronco piange Giorgio Dotto, aveva solo 53 anni

Ronco piange Giorgio Dotto, aveva solo 53 anni.

Ronco piange Giorgio Dotto, aveva solo 53 anni

Ronco Biellese piange la scomparsa di Giorgio Dotto, venuto a mancare all’età di 53 anni. La comunità si stringe attorno alla famiglia in queste ore di dolore.


Il Santo Rosario sarà celebrato domani alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Ronco Biellese. I funerali si terranno lunedì 9 febbraio alle 15, sempre nella chiesa parrocchiale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.