CircondarioCronaca
Ronco piange Giorgio Dotto, aveva solo 53 anni
Lunedì verrà celebrato il funerale
Ronco piange Giorgio Dotto, aveva solo 53 anni.
Ronco piange Giorgio Dotto, aveva solo 53 anni
Ronco Biellese piange la scomparsa di Giorgio Dotto, venuto a mancare all’età di 53 anni. La comunità si stringe attorno alla famiglia in queste ore di dolore.
Il Santo Rosario sarà celebrato domani alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Ronco Biellese. I funerali si terranno lunedì 9 febbraio alle 15, sempre nella chiesa parrocchiale.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Circondario3 giorni fa
Auto si schianta contro il guard rail, 23enne finisce in ospedale
Fuori provincia5 ore fa
Muore a soli 26 anni. Borgomanero e Cureggio piangono Simona
Biella1 giorno fa
Si picchiano all’alberghiero Gae Aulenti: uno in ospedale
Biella6 ore fa
“C’è un maiale in strada, ho paura di essere aggredita”
Biella2 giorni fa