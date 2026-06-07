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Hanno l’auto in panne e vengono scambiati per ladri

E’ successo a Gaglianico

Pubblicato

2 minuti fa

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Hanno l’auto in panne e vengono scambiati per ladri

Sono stati visti armeggiare intorno a un’auto parcheggiata a Gaglianico e così, temendo si trattasse di ladri, e’ stato chiesto l’intervento dei carabinieri. I protagonisti sono due uomini, di 33 e 43 anni, entrambi residenti in paese.

In realtà, come hanno  verificato i militari dell’Arma, non si trattava di malviventi, bensì di persone intente a riparare una Seat Leon in panne.

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