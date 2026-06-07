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Auto sospetta lungo via Santuario d’Oropa

Segnalazione degli abitanti della zona

Pubblicato

21 secondi fa

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Auto sospetta lungo via Santuario d’Oropa

Alcuni abitanti della zona hanno segnalato ai carabinieri la presenza di un’auto sospetta in via Santuario d’Oropa. Si trattava di un’Audi, con a bordo diverse persone, che continuava a percorrere avanti e indietro la strada.

Giunti sul posto i militari dell’Arma hanno intercettato la vettura e identificato gli occupanti. Si trattava di cittadini di origine rumena residenti fuori regione. Nessun elemento di colpevolezza e’ però emerso a loro carico.

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