BiellaCronaca
Auto sospetta lungo via Santuario d’Oropa
Segnalazione degli abitanti della zona
Auto sospetta lungo via Santuario d’Oropa
Alcuni abitanti della zona hanno segnalato ai carabinieri la presenza di un’auto sospetta in via Santuario d’Oropa. Si trattava di un’Audi, con a bordo diverse persone, che continuava a percorrere avanti e indietro la strada.
Giunti sul posto i militari dell’Arma hanno intercettato la vettura e identificato gli occupanti. Si trattava di cittadini di origine rumena residenti fuori regione. Nessun elemento di colpevolezza e’ però emerso a loro carico.
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