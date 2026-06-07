CronacaValle Cervo
Scontro fra due auto a Sagliano
Sono intervenuti i carabinieri
Scontro fra due auto a Sagliano
Incidente stradale ieri mattina a Sagliano Micca. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Subaru e una Fiat 500. La prima vettura era condotta da un uomo di 41 anni, residente in paese. La seconda da una donna di 29 anni residente anch’essa a Sagliano. Entrambi i conducenti sono simasti illesi.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.
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