Fagiolata e carnevale a Vigliano

Tra venerdì e sabato doppio appuntamento coinvolgendo i bambini e le famiglie

L’Associazione turistica Pro Loco di Vigliano Biellese, unitamente agli Oratori  invita a partecipare ala 48° edizione del tradizionale Carnevale benefico.
Le maschere del Malasc e della Malascia, venerdì 13 febbraio, porteranno la loro contagiosa allegria agli ospiti della Casa di riposo e alle scuole locali.
Domenica 15 febbraio, dalle ore 12, presso la sede della Pro Loco di via Largo Stazione 14, distribuzione della fagiolata. Dalle ore 14,30, piazza Martiri Partigiani ospiterà il colorato Carnevale dei Bambini, con giochi e sfilate in maschera con gli animatori degli oratori, premi alle maschere più originali, ai gruppi più numerosi, e prelibatezze per la merenda.

Costo

Gratuito

Accesso libero alla Piazza Martiri Partigiani.
Per la fagiolata, buoni acquistabili anche presso alcuni esercizi commerciali di Vigliano Biellese
