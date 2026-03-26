Biellese in lutto per Umberto Guerrini.

Biellese in lutto per Umberto Guerrini

Si è spento Umberto Guerrini, 76 anni, lasciando un vuoto nella comunità del Biellese. A Massazza era conosciuto per il suo impegno tra gli alpini e per il ruolo attivo nella vita pubblica locale: aveva dato il suo contributo anche all’attività amministrativa del paese.

L’ultimo saluto avverrà oggi, giovedì 26 marzo, alle 11.30 nella Casa Funeraria Defabianis, a Biella. Poi verrà cremato.

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