Biellese OrientaleCronaca
Biellese in lutto per Umberto Guerrini
Questa mattina l’ultimo saluto
Biellese in lutto per Umberto Guerrini.
Biellese in lutto per Umberto Guerrini
Si è spento Umberto Guerrini, 76 anni, lasciando un vuoto nella comunità del Biellese. A Massazza era conosciuto per il suo impegno tra gli alpini e per il ruolo attivo nella vita pubblica locale: aveva dato il suo contributo anche all’attività amministrativa del paese.
L’ultimo saluto avverrà oggi, giovedì 26 marzo, alle 11.30 nella Casa Funeraria Defabianis, a Biella. Poi verrà cremato.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità20 ore fa
Furto agli Orsi di Biella: ladri si calano dal tetto
Attualità2 giorni fa
Si è dimesso Andrea Delmastro
Biellese Orientale3 giorni fa
Camion si ribalta e finisce fuori strada
Attualità2 giorni fa
“Dimissioni di Delmastro”: oggi la manifestazione a Biella
Attualità11 ore fa