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Biellese in lutto per Umberto Guerrini

Questa mattina l’ultimo saluto

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16 secondi fa

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Biellese in lutto per Umberto Guerrini

Biellese in lutto per Umberto Guerrini.

Biellese in lutto per Umberto Guerrini

Si è spento Umberto Guerrini, 76 anni, lasciando un vuoto nella comunità del Biellese. A Massazza era conosciuto per il suo impegno tra gli alpini e per il ruolo attivo nella vita pubblica locale: aveva dato il suo contributo anche all’attività amministrativa del paese.

L’ultimo saluto avverrà oggi, giovedì 26 marzo, alle 11.30 nella Casa Funeraria Defabianis, a Biella. Poi verrà cremato.

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