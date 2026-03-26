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Forti raffiche di vento abbattono numerosi alberi nel Biellese

Oltre 15 interventi dei Vigili del Fuoco in poche ore per liberare le carreggiate e garantire la sicurezza

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Forti raffiche di vento abbattono numerosi alberi nel Biellese

Forti raffiche di vento abbattono numerosi alberi nel Biellese.

Forti raffiche di vento abbattono numerosi alberi nel Biellese

Raffiche intense di vento hanno colpito anche il Biellese tra la serata del 25 marzo e le prime ore di questa mattina, causando numerosi disagi. Dalle 20 fino all’alba, i Vigili del Fuoco di Biella, Cossato e Ponzone hanno effettuato più di 15 interventi, principalmente per alberi caduti su strade e linee elettriche.

Le situazioni più critiche si sono registrate in Valle Elvo, Valle Cervo, a Biella e a Veglio. Le squadre operative hanno lavorato per liberare le carreggiate e garantire la sicurezza della viabilità.

Immagine di repertorio

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