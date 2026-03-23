Tragedia sfiorata per un tubo rotto. Fuga di gas: un pensionato, la figlia e il genero sono finiti al pronto soccorso, salvati dalla polizia.

Tragedia sfiorata per un tubo rotto

Grande paura l’altra sera a Vercelli, dove tre persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all’interno di un’abitazione in via Prarolo. Si tratta di un pensionato, della figlia e del genero: tutti portati in ospedale, le loro condizioni non destano però preoccupazione.

All’origine dell’accaduto ci sarebbe un guasto a un tubo della caldaia domestica, che avrebbe provocato la fuoriuscita del gas senza che nessuno se ne accorgesse. Le esalazioni si sono diffuse nell’appartamento nel corso della serata.

A far scattare l’allarme è stata la figlia. Durante una telefonata, aveva intuito qualcosa di insolito nel modo di parlare del genitore, apparso confuso. Preoccupata, ha deciso di raggiungerlo insieme al marito. Una volta entrati in casa, però, anche loro due hanno accusato i sintomi tipici dell’intossicazione, senza rendersi subito conto di ciò che stava accadendo.

I soccorsi

Nel frattempo era già stato richiesto un controllo alla polizia per una situazione ritenuta sospetta. Gli agenti della squadra volante hanno scoperto rapidamente il problema e trovato i tre in difficoltà.

I poliziotti hanno immediatamente aperto le finestre per arieggiare i locali, affidando poi gli intossicati al personale medico del 118.

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