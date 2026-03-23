Seguici su

CossateseCronaca

Spruzza gasolio addosso a un uomo durante una lite

Violenta discussione in un distributore di Cossato

Pubblicato

16 secondi fa

il

spruzza gasolio addosso a un uomo

Spruzza gasolio addosso a un uomo durante una lite. Violenta, e a quanto pare anche piuttosto curiosa, discussione quella andata in scena nel pomeriggio di ieri a Cossato.

Spruzza gasolio addosso a un uomo durante una lite

L’episodio si è verificato in un distributore di via Mazzini. Stando a una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato quando un automobilista ha spintonato due uomini che stavano facendo rifornimento alla stazione di servizio.

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato alla lite. Una litigio culminato nel momento in cui lo stesso automobilista ha poi spruzzato appunto del gasolio addosso a uno dei due utilizzando la pompa del distributore.

Subito dopo si è allontanato, mentre le altre due persone hanno chiamato subito le forze dell’ordine. Su quanto accaduto indagano ora i carabinieri, che potrebbero anche utilizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.
LEGGI ANCHE: Gaglianico, furioso litigio tra tre uomini all’interno di un locale

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.