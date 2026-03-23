Spruzza gasolio addosso a un uomo durante una lite. Violenta, e a quanto pare anche piuttosto curiosa, discussione quella andata in scena nel pomeriggio di ieri a Cossato.

Spruzza gasolio addosso a un uomo durante una lite

L’episodio si è verificato in un distributore di via Mazzini. Stando a una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato quando un automobilista ha spintonato due uomini che stavano facendo rifornimento alla stazione di servizio.

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato alla lite. Una litigio culminato nel momento in cui lo stesso automobilista ha poi spruzzato appunto del gasolio addosso a uno dei due utilizzando la pompa del distributore.

Subito dopo si è allontanato, mentre le altre due persone hanno chiamato subito le forze dell’ordine. Su quanto accaduto indagano ora i carabinieri, che potrebbero anche utilizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

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