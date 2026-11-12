Uomo cammina oltre il guardrail sul ponte della tangenziale

Lunghi momenti di apprensione nel primo pomeriggio di lunedì 9 novembre, a Biella, sul ponte della tangenziale.

Automobilisti vedono un uomo a piedi sul ponte della tangenziale

Stando alle prime ricostruzioni, lungo il ponte della tangenziale di Biella gli automobilisti avrebbero notato un uomo a piedi lungo il tratto di strada. Quando si è fermato oltre il guardrail, in prossimità delle barriere di protezione, alcune persone a bordo delle loro vetture hanno temuto il peggio, inviando diverse segnalazioni al 112.

Tempestivo l’intervento di carabinieri, agenti della Polizia Locale e operatori del 118. L’uomo avrebbe manifestato un forte disagio, legato a problemi personali, spiegando di essere stanco di vivere.

Una volta rincuorato e sostenuto con parole di conforto, è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato con l’ambulanza al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso.

Si può chiedere aiuto

Nel Biellese, le persone che si trovano in una condizione di crisi suicidaria possono chiedere aiuto.

Il team della struttura complessa di Psichiatria dell’Asl Biella è sempre attivo, presso i Centri di Salute Mentale di Biella e di Cossato, per fornire aiuto a chi attraversa una condizione di crisi suicidaria e a coloro che hanno perduto familiari o conoscenti per suicidio, così come per coloro che possono esserne stati testimoni.

Il contatto al servizio può essere effettuato direttamente anche senza impegnativa a questi recapiti: Centro di Salute Mentale Biella, strada Campagnè 7/A – 0158461477; Centro di Salute Mentale Cossato, via Milano 48 – 01515159506.

LEGGI ANCHE: Tragedia nel Biellese: palazzina in fiamme, muore una pensionata

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook