Seguici su

CronacaValli Mosso e Sessera

Tragedia nel Biellese: palazzina in fiamme, muore una pensionata

Purtroppo inutili i tentativi di salvarla. La comunità di Valdilana sconvolta dalla notizia

Pubblicato

2 minuti fa

il

incendio palazzina muore pensionata
Foto di repertorio
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Si è concluso nel modo più drammatico l’incendio divampato nella serata di ieri, lunedì 9 novembre, in una palazzina di frazione Barbato, nel territorio di Trivero, a Valdilana. Fiorina Festa Bianchet, 83 anni, è morta nonostante l’intervento dei soccorritori, forse a causa dell’eccesiva quantità di fumo inalata. La donna era stata evacuata insieme al marito, che è stato invece accompagnato al Pronto soccorso in codice verde.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Valdilana, dove la pensionata era conosciuta e stimata.

L’incendio partito da una stufa a legna

Le fiamme avevano interessato il terzo piano dell’edificio, dove viveva la coppia di anziani. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli organi competenti, il rogo potrebbe essere partito da una stufa a legna presente nell’abitazione.

Oltre ai due coniugi, durante le operazioni di evacuazione sarebbe stato fatto uscire anche l’uomo che abita al piano inferiore. Quest’ultimo, dopo l’incendio, ha trovato ospitalità a casa di alcuni familiari.

L’appartamento al terzo piano è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti, mentre gli altri due alloggi dello stabile sono stati dichiarati inagibili.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *