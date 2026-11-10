Tragedia nel Biellese: palazzina in fiamme, muore una pensionata

Si è concluso nel modo più drammatico l’incendio divampato nella serata di ieri, lunedì 9 novembre, in una palazzina di frazione Barbato, nel territorio di Trivero, a Valdilana. Fiorina Festa Bianchet, 83 anni, è morta nonostante l’intervento dei soccorritori, forse a causa dell’eccesiva quantità di fumo inalata. La donna era stata evacuata insieme al marito, che è stato invece accompagnato al Pronto soccorso in codice verde.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Valdilana, dove la pensionata era conosciuta e stimata.

L’incendio partito da una stufa a legna

Le fiamme avevano interessato il terzo piano dell’edificio, dove viveva la coppia di anziani. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli organi competenti, il rogo potrebbe essere partito da una stufa a legna presente nell’abitazione.

Oltre ai due coniugi, durante le operazioni di evacuazione sarebbe stato fatto uscire anche l’uomo che abita al piano inferiore. Quest’ultimo, dopo l’incendio, ha trovato ospitalità a casa di alcuni familiari.

L’appartamento al terzo piano è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti, mentre gli altri due alloggi dello stabile sono stati dichiarati inagibili.

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