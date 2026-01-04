Un’altra serranda abbassata in via Italia: ha chiuso Robe di Kappa

Un’altra serranda abbassata in via Italia: ha chiuso anche Robe di Kappa.

Un altro negozio di via Italia ha abbassato la saracinesca, definitivamente. Lo storico negozio di abbigliamento sportivo, Robe di Kappa infatti ha venduto i suoi articoli fino al 31 dicembre. Il cuore commerciale cittadino ha quindi perso un altro pezzo prezioso, l’ennesimo.

I titolari avevano diffuso la notizia da diverso tempo, avendo dalla casa madre il via libera per una sostanziale svendita dei vari articoli di abbigliamento sportivo e non solo.

«Il periodo natalizio è andato abbastanza bene – commenta Manuela Gromo, storica responsabile del negozio, in via Italia e conosciuta in città anche per il suo impegno nel basket locale, specificatamente sponda Pallacanestro Biella -. Potendo offrire prodotti di una qualità medio-alta, siamo riusciti a differenziarci dalle tante occasioni in giro, tra centri commerciali e online. E così abbiamo registrato molte vendite, anche alla luce delle buone offerte che abbiamo potuto garantire ai clienti in ragione della fine dell’attività. Anche altri colleghi commercianti del centro storico mi hanno espresso pareri positivi, però siamo alle prime impressioni».

Negli anni il negozio era diventato un vero e proprio punto di riferimento per tanti biellesi, sia sportivi sia non sportivi. Anche la grande competenza di Manuela Gromo aveva contribuito a rendere il negozio molto frequentato. Ora per il centro cittadino si pone un nuovo problema, riempire l’ennesima vetrina abbassata dopo che si saranno spente le luci di Natale.

Paolo La Bua

