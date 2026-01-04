Seguici su

Scontro auto-moto: coinvolta una ragazzina di 14 anni

Incidente in via Ramella Germanin a Biella

Pubblicato

1 ora fa

il

Incidente sabato 3 gennaio a Biella,  intorno alle 16.30, in via Ramella Germanin. A entrare in collisione sono stati un’automobile, condotta da un uomo residente in città, e una moto guidata da una ragazza di 14anni, anche lei biellese.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del N.O.R.M. per i rilievi di rito. Fortunatamente l’impatto non ha provocato feriti: entrambi i conducenti sarebbero usciti illesi. I coinvolti hanno proceduto alla compilazione del modulo di constatazione amichevole.

