Scontro auto-moto: coinvolta una ragazzina di 14 anni.

Incidente sabato 3 gennaio a Biella, intorno alle 16.30, in via Ramella Germanin. A entrare in collisione sono stati un’automobile, condotta da un uomo residente in città, e una moto guidata da una ragazza di 14anni, anche lei biellese.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del N.O.R.M. per i rilievi di rito. Fortunatamente l’impatto non ha provocato feriti: entrambi i conducenti sarebbero usciti illesi. I coinvolti hanno proceduto alla compilazione del modulo di constatazione amichevole.

Immagine di repertorio

