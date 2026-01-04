BiellaCronaca
Scontro auto-moto: coinvolta una ragazzina di 14 anni
Incidente in via Ramella Germanin a Biella
Scontro auto-moto: coinvolta una ragazzina di 14 anni.
Scontro auto-moto: coinvolta una ragazzina di 14 anni
Incidente sabato 3 gennaio a Biella, intorno alle 16.30, in via Ramella Germanin. A entrare in collisione sono stati un’automobile, condotta da un uomo residente in città, e una moto guidata da una ragazza di 14anni, anche lei biellese.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del N.O.R.M. per i rilievi di rito. Fortunatamente l’impatto non ha provocato feriti: entrambi i conducenti sarebbero usciti illesi. I coinvolti hanno proceduto alla compilazione del modulo di constatazione amichevole.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità6 ore fa
Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line
Biella2 giorni fa
Tragedia di Crans-Montana, grave una studentessa biellese di 15 anni
Fuori provincia10 ore fa
Muore travolto dal treno sulla Torino-Milano
Cronaca8 ore fa
Addio ad Anna Maria Pidello, morta a soli 63 anni
Attualità2 giorni fa