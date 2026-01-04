Gelo sul Biellese: domenica da brividi, il picco tra mercoledì e giovedì.

Gelo anche sul Biellese: domenica da brividi, il picco tra mercoledì e giovedì

Quella odierna, 4 gennaio, è una domenica all’insegna del freddo. Come spiegano gli esperti del Centro meteo Piemonte, «una nuova massa d’aria fredda, collegata alla circolazione polare sull’Europa settentrionale, inizierà ad affluire da Nord sotto forma di correnti asciutte con prevalenza di tempo stabile e soleggiato ma con un marcato calo delle temperature minime che si porteranno diffusamente sotto lo zero ovunque, con possibili picchi fino a -6/-9 gradi (specie domenica) nelle zone rurali più fredde e di fondovalle tra Cuneese, Astigiano e Monferrato, temperature massime comprese perlopiù tra 4 e 7 gradi».

Nella notte tra venerdì e sabato alla Capanna Margherita si sono toccati i -27 gradi, per poi risalire fino a -19 nel pomeriggio di ieri, sabato 3 gennaio. Si conferma dunque la tendenza a giornate serene o poco nuvolose, e temperature rigide in linea con le medie del periodo.

Le previsioni per i prossimi giorni

Questa situazione resterà stabile anche per i prossimi giorni, almeno per una settimana, secondo i meteorologi. In zona le temperature massime resteranno di pochi gradi sopra lo zero, mentre le minime scenderanno ancora a metà settimana, con un picco di freddo tra mercoledì e giovedì. In questi giorni sarà possibile arrivare a -7/-9 gradi.

Non sono previste all’orizzonte precipitazioni di nessun tipo. L’alta pressione tiene per il momento saldamente lontana ogni eventuale sacca perturbata. Lo riporta Notizia Oggi

