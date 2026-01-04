Seguici su

“Resisti e continua a brillare”

L’abbraccio simbolico di amici e compagni alla 15enne ferita gravemente nell’incendio di Crans-Montana

Pubblicato

1 ora fa

il

“Resisti e continua a brillare”. L’abbraccio simbolico di Biella alla 15enne ferita nell’incendio di Crans-Montana.

La città è unita nella speranza per la 15enne biellese rimasta coinvolta nel terribile incendio di Crans-Montana.

Questa mattina, nel Duomo di Biella, si è tenuto un toccante momento di preghiera. Poi è stato realizzato uno striscione semplice ma potentissimo, che racconta meglio di mille parole l’affetto dei suoi coetanei: “Resisti e continua a brillare”.

Un messaggio firmato dagli amici e dai compagni, che in queste ore difficili non fanno mancare vicinanza e sostegno.

 

