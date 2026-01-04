«Da insulti razzisti, sessismo e silenzi nascono lande desolate». Dopo l’intervento in Senato che ha infiammato il Biellese, parla la senatrice del Movimento 5 Stelle Elisa Pirro.

Ha portato in Senato la vicenda degli insulti a El Motarajji. Ma la senatrice del Movimento 5 Stelle Elisa Pirro ha infiammato il Biellese con una frase infelice.

Partiamo dalla “landa desolata”, è stato uno scivolone?

«Col senno di poi, alla luce di tutto ciò che ne è conseguito, avrei aggiunto la parola “metaforicamente” nel mio intervento. Sarebbe stato più chiaro e avrei evitato fraintendimenti».

Che cosa intendeva davvero con quell’espressione?

«Mi dispiace sinceramente e mi scuso con i biellesi che si sono sentiti offesi e non hanno colto la metafora. Il riferimento era esclusivamente a ciò che si era scatenato sotto il post pubblicato sulle pagine social del vostro giornale e ai vergognosi insulti rivolti al consigliere comunale Karim El Motarajji. Quando ho parlato di “desolazione” mi riferivo a un territorio in cui, ancora oggi, si commenta il colore della pelle di una persona invece di entrare nel merito del suo intervento politico».

Il riferimento a Karim El Motarajji è centrale in questa vicenda…

«Trovo vergognoso che una persona laureata, preparata, che ragiona sulla sua città e prende posizione su temi politici, venga giudicata non per ciò che dice ma per le sue origini africane e per il colore della pelle. È lì che sta la vera desolazione. Ci raccontiamo di essere un Paese moderno, di vivere nel civilissimo Nord Italia, e poi non si è capaci di discutere nel merito di un’idea».

Tentando di mettere un argine alla deriva razzista, però, si è aperta una frattura con il territorio…

«La vicenda è stata amplificata anche per via dei post dell’assessore Giacomo Moscarola, che ha più volte ripreso la mia frase sulla “landa desolata” con giudizi negativi, senza però esprimere alcuna solidarietà nei confronti di Karim. Sto ancora aspettando che condanni pubblicamente quegli insulti vergognosi rivolti al consigliere comunale. Io sono sempre pronta ad assumermi le mie responsabilità ma non vedo lo stesso atteggiamento da parte di tutti».

Ha notato, negli attacchi, l’aggravante di essere donna?

«I commenti sessisti, così come quelli razzisti, nascono sempre dalla stessa dinamica: non si entra nel merito delle parole, si insulta perché non si hanno argomenti. Ogni volta che una donna ha visibilità pubblica e viene criticata, una parte dei commenti diventa immediatamente sessista. È una vergogna ed è un problema enorme: pensiamo di essere una società evoluta, ma su certi aspetti sembriamo fermi al Medioevo».

Le è già successo altre volte?

«Molto spesso. Anche quando intervengo su temi tecnici, su provvedimenti che votiamo, non mancano gli insulti. E spesso le offese ruotano anche attorno all’idea che una donna non sia legittimata a fare politica, che debba occuparsi della dimensione familiare: “gira il sugo”, “lava i piatti”. Sempre attacchi di genere, mai sul contenuto di quello che viene detto».

Razzismo e sessismo sono piaghe ancora aperte…

«Lo sono e internet amplifica tutto. Sono convinta che molte delle persone che scrivono commenti così vergognosi, dal vivo non direbbero nulla. Dietro uno schermo si sentono invincibili, senza freni. Quello che non considerano è che dall’altra parte ci sono persone che possono stare male, soprattutto i soggetti più fragili. Io faccio politica da tanti anni e ormai sono abituata, ma quando vengo attaccata come donna mi dà davvero fastidio. A un collega uomo, quando viene criticato, nessuno dice che dovrebbe occuparsi di casa…».

Accetta l’invito a cena del consigliere regionale Davide Zappalà per conoscere meglio il territorio?

«Biella è una città dove sono già stata più volte, ma sarò felice di tornarci presto. Per la cena con Zappalà possiamo parlarne, mentre per quanto riguarda la scoperta della provincia laniera sarò ben contenta di farmi accompagnare».

