Biella e Chiavazza piangono Antonella Torriere

Storica insegnante della scuola elementare, lascia il marito e due figli

49 minuti fa

antonella torriere

Ha smesso di battere all’età di 75 anni il cuore di Antonella Torriere, ex insegnante della scuola elementare di Chiavazza.

Addio ad Antonella Torriere

Ad annunciare la triste notizia è stato il marito della donna, Alessio Loglisci, storico maestro di tennis di Biella.

“È mancata il mio amore Antonella anzi Lella, 55 cinque anni insieme – le parole pubblicate dall’uomo su Facebook, insieme a una bella fotografia del giorno del matrimonio -. Lella rimani sempre sostegno della vita”.

Torriere era conosciutissima a Chiavazza, dove oltre ad aver insegnato a lungo, era stata anche membro dell’Associazione genitori, nonché coordinatrice della biblioteca scolastica “L’orsetto sapiente”.

Oltre al marito, lascia nel dolore anche la figlia Claudia, con Paolo e l’affezionato Francesco, e il figlio Carlo. La piangono anche il fratello Carlo con Anna e i cognati Filomena, Domenico, Nina ed Eufemia.

La piangono anche i due figli Claudia e Carlo. Lunedì alle 15 i funerali si celebreranno nella chiesa parrocchiale di Chiavazza.

L’ultimo saluto

Oggi alle 17,45 verrà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Chiavazza. Domani, lunedì 5 gennaio, nella stessa chiesa, è in programma il funerale. Familiari e amici le diranno addio alle 15.

